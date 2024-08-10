В МИД Армении пока не знают о дате открытия генконсульства в Тебризе

В Армении пока не располагают данными, когда будет открыто генеральное консульство республики в Тебризе.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает МИД страны.
В конце апреля этого года правительство утвердило решение об открытии генерального консульства в Тебризе. Более того, утверждена зарплата генконсула в размере $2 565 долларов или примерно 5/6 от зарплаты посла в Тегеране.
"В настоящее время проводится подготовительная работа для открытия генконсульства в Тебризе", - сообщили в ведомстве.