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В МФЦ поселка Внуково найдена записка с террористическими угрозами

В МФЦ поселка Внуково найдена записка с террористическими угрозами Записка с угрозами террористического характера найдена в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково.
В регионе
30 марта 2024 г. 11:35
В МФЦ поселка Внуково найдена записка с террористическими угрозами

Записка с угрозами террористического характера найдена в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, записка была оставлена неизвестным на столе. В ней сказано: "Я террорист, по-хорошему уйдите из МФЦ, иначе в живых не останетесь".

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все посетители МФЦ, а также расположенных в том же здании кафе и магазинов, эвакуированы.

По данным портала "360", из офисного центра эвакуированы 86 человек, ожидается прибытие кинологов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Vnukovo qəsəbəsində Çoxfunksiyalı Mərkəzdə terror təhdidləri olan qeyd tapılıb
Версия на английском языке Threatening note found in multifunctional center of Russia's Vnukovo

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