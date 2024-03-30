В МФЦ поселка Внуково найдена записка с террористическими угрозами

Записка с угрозами террористического характера найдена в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково.

Записка с угрозами террористического характера найдена в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, записка была оставлена неизвестным на столе. В ней сказано: "Я террорист, по-хорошему уйдите из МФЦ, иначе в живых не останетесь".

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все посетители МФЦ, а также расположенных в том же здании кафе и магазинов, эвакуированы.

По данным портала "360", из офисного центра эвакуированы 86 человек, ожидается прибытие кинологов.