Спецназ Казахстана примет участие в международных соревнованиях в Дубае

Команда Сил специальных операций Минобороны Казахстана примет участие в международных соревнованиях спецподразделений "The UAE SWAT Challenge", которые стартуют в Дубае 1 февраля.

Команда Сил специальных операций Минобороны Казахстана примет участие в международных соревнованиях спецподразделений "The UAE SWAT Challenge", которые стартуют в Дубае 1 февраля.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

В них примет участие 121 команда из 70 стран. Общее число участников составит свыше 1 300 человек. От Вооруженных сил Казахстана в состязании примут участие 12 команд.

"Соревнования нацелены на обмен опытом среди международных групп спецназа, повышение навыков, демонстрацию выучки подразделений. Командам-участницам предстоит пройти пять сложнейших испытаний в разных тактических категориях, где необходимо проявить точность и командную работу. Все они будут проходить на базе специализированного учебного центра спецназа Дубая", - сказано в сообщении.