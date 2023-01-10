В международном аэропорту Астаны задерживаются 19 рейсов

В международном аэропорту Астаны (Казахстан) из-за непогоды задерживаются 19 рейсов.

В международном аэропорту Астаны (Казахстан) из-за непогоды задерживаются 19 рейсов.

Как передает Report, об этом сообщает "Хабар 24".

По информации пресс-службы аэропорта, воздушная гавань столицы работает в штатном режиме.

"На прилет задерживается 13 рейсов. На вылет - 6. Причины - метеоусловия и позднее прибытие воздушного судна. В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве попросили пассажиров узнавать актуальную информацию в call-центрах, а также в справочной аэропорта.