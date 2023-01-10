О нас

В международном аэропорту Астаны задерживаются 19 рейсов

В международном аэропорту Астаны задерживаются 19 рейсов В международном аэропорту Астаны (Казахстан) из-за непогоды задерживаются 19 рейсов.
В регионе
10 января 2023 г. 15:01
В международном аэропорту Астаны задерживаются 19 рейсов

В международном аэропорту Астаны (Казахстан) из-за непогоды задерживаются 19 рейсов.

Как передает Report, об этом сообщает "Хабар 24".

По информации пресс-службы аэропорта, воздушная гавань столицы работает в штатном режиме.

"На прилет задерживается 13 рейсов. На вылет - 6. Причины - метеоусловия и позднее прибытие воздушного судна. В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве попросили пассажиров узнавать актуальную информацию в call-центрах, а также в справочной аэропорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 19 flights delayed at Astana airport due to adverse weather conditions

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi