В международном аэропорту Астаны объявили тревогу

В международном аэропорту Астаны объявлена тревога, пассажиров просят соблюдать правила авиационной безопасности.

В международном аэропорту Астаны объявлена тревога, пассажиров просят соблюдать правила авиационной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении аэропорта.

"Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", – сказано в сообщении.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что тревогу объявили из-за пассажира.

"44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики. Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился подозреваемый пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники Службы авиационной безопасности проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции.

Пассажир сказал, что пошутил.

Тревогу сняли, происшествие влечет за собой выплату штрафа в размере более 17 млн тенге ($37 тыс.) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).