В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США

Корпорация Meta выявила следы попыток иранской хакерской группировки взломать аккаунты в соцсети WhatsApp (принадлежит Meta) американских должностных лиц, которые связаны с администрациями президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Корпорация Meta выявила следы попыток иранской хакерской группировки взломать аккаунты в соцсети WhatsApp (принадлежит Meta) американских должностных лиц, которые связаны с администрациями президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Report , соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

"Изучив обращения пользователей, наши службы безопасности заблокировали небольшую группу аккаунтов WhatsApp, владельцы которых] выдавали себя за представителей службы поддержки технологических компаний", - говорится в сообщении. В ходе расследования была установлена связь с иранской хакерской группировкой APT24, которая, по утверждению компании, занимается фишингом в интернете с прицелом на политических деятелей и дипломатов.

Уточняется, что хакерская атака была обращена против отдельных лиц в Израиле, Палестине, Иране, США и Великобритании. Подвергшиеся атаке аккаунты не были взломаны.

Ранее в августе американские разведывательные службы утверждали, что Иран пытался вмешаться в кампанию перед президентскими выборами в США, совершая кибероперации против избирательных штабов кандидатов - республиканца Дональда Трампа и представительницы демократов Камалы Харрис.