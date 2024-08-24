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В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США

В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США Корпорация Meta выявила следы попыток иранской хакерской группировки взломать аккаунты в соцсети WhatsApp (принадлежит Meta) американских должностных лиц, которые связаны с администрациями президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.
В регионе
24 августа 2024 г. 08:04
В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США

Корпорация Meta выявила следы попыток иранской хакерской группировки взломать аккаунты в соцсети WhatsApp (принадлежит Meta) американских должностных лиц, которые связаны с администрациями президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

"Изучив обращения пользователей, наши службы безопасности заблокировали небольшую группу аккаунтов WhatsApp, владельцы которых] выдавали себя за представителей службы поддержки технологических компаний", - говорится в сообщении. В ходе расследования была установлена связь с иранской хакерской группировкой APT24, которая, по утверждению компании, занимается фишингом в интернете с прицелом на политических деятелей и дипломатов.

Уточняется, что хакерская атака была обращена против отдельных лиц в Израиле, Палестине, Иране, США и Великобритании. Подвергшиеся атаке аккаунты не были взломаны.

Ранее в августе американские разведывательные службы утверждали, что Иран пытался вмешаться в кампанию перед президентскими выборами в США, совершая кибероперации против избирательных штабов кандидатов - республиканца Дональда Трампа и представительницы демократов Камалы Харрис.

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Версия на азербайджанском языке “Meta” iranlı hakerlərin ABŞ rəsmilərinin hesablarını sındırmaq istədiklərini bəyan edib

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