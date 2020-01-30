В местах компактного проживания азербайджанцев в Грузии реализуют инфраструктурные проекты

Правительство Грузии разрешило финансирование муниципалитетом Марнеули инфраструктурных проектов в местах компактного проживания азербайджанцев.

По сообщению местного бюро Report, об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Проекты будут осуществлены за счет средств, не использованных муниципалитетом в предшествующие годы. Средства будут направлены на строительство детских площадок в Азизкенде и Церакви Марнеульского района. Площадками смогут воспользоваться около 2700 жителей Марнеули. Также предусмотрено строительство колодца с питьевой водой в селе Бурма.