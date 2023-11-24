В МЭР сообщили о росте российского турпотока в Турцию

Туристический поток из России в Турцию за три квартала 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,4 млн поездок.

Туристический поток из России в Турцию за три квартала 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,4 млн поездок.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам прошедшего в Анкаре заседания российско-турецкой рабочей группы по туризму.

"В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона 2023 года. За прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 млн поездок, объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%. По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию на заседании возглавил замминистра экономического развития Владимир Ильичев, турецкую сторону - замминистра культуры и туризма Надир Альпаслан. Ильичев отметил необходимость сделать турецкое направление доступным для туристов из России как по стоимости, так и с транспортной точки зрения. "И турбизнес, и авиакомпании отмечают, что спрос на пассажирские авиаперевозки стабильно превышают предложение", - сказал он.

Турецкая сторона выразила готовность продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для российских туристов. Альпаслан поблагодарил российскую делегацию за запуск в России механизма единой электронной визы, который уже стимулирует привлечение турецких граждан в Россию. Отдельное внимание главы делегаций уделили перспективам расширения сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в туристические проекты двух стран. Стороны договорились разработать совместную дорожную карту по инвестиционным проектам и представить ее на очередном заседании рабочей группы в РФ в 2024 году.

В ходе заседания представители посольства РФ в Турции, Роспотребнадзора, Банка России также подняли вопросы необходимости обеспечения безопасного и комфортного пребывания туристов, доступности безналичных расчетов, а также продвижения туристических продуктов в рамках выставочной деятельности, рассказали в МЭР.