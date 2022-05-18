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В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд

В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд Утром 18 мая, по сообщениям местных СМИ, в оккупированном Мелитополе Запорожской области Украины прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города.
В регионе
18 мая 2022 г. 15:16
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд

Утром 18 мая, по сообщениям местных СМИ, в оккупированном Мелитополе Запорожской области Украины прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по информации его журналистов, в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск, повреждено железнодорожное полотно и техника. Количество ликвидированных российских военных уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" лица российской армии, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

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Версия на английском языке Russian armoured train blown up in Melitopol, says report 
Версия на азербайджанском языке KİV: "Melitopolda Rusiyanın zirehli qatarı partladılıb"

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