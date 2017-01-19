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    В медцентре Армении за 20 дней погибли 5 человек

    Директор медцентра уволен

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ За 20 дней в Капанском медцентре в Армении зарегистрировано пять случаев гибели людей, четверо из которых – дети. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, директор медицинского центра Смбат Орбелян был уволен.

    "В областной администрации была создана комиссия, которая изучает все случаи. Были обнаружены и организационные нарушения, и нарушения, связанные с медперсоналом", - заявил губернатор Сюникской области Ваге Акопян, добавив, что возбуждено уголовное дело.

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