В мечетях Кыргызстана помолятся за погибших в Мьянме

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Во всех мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы в память о жертвах событий в Мьянме.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК).

"В пятницу, 8 сентября, во всех мечетях страны помолимся за погибших в Мьянме, попросим Всевышнего остановить насилие и сделать так, чтобы это не повторялось", - говорится в сообщении управления.

Ранее ДУМК республики назвало происходящее в Мьянме притеснением мусульман и нарушением прав человека. Муфтият также призвал кыргызстанцев выражать свое мнение мирным способом.