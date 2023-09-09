В мечети Айя-Софии в Стамбуле ведется реставрация для усиления сейсмоустойчивости

С целью усиления сейсмоустойчивости в мечети Айя-Софии в Стамбуле начался второй этап реставрационных работ.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Habertürk.
Несмотря на реставрационные работы, вход для верующих и туристов не ограничен. Эти работы начались в конце августа. Уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса.
Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения.
На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети.