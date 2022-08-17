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В МЧС Армении поступил сигнал о минировании аэропорта "Ширак" и станции в Гюмри

В МЧС Армении поступил сигнал о минировании аэропорта "Ширак" и станции в Гюмри Сигнал о минировании аэропорта "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри поступил в МЧС Армении.
В регионе
17 августа 2022 г. 13:47
В МЧС Армении поступил сигнал о минировании аэропорта Ширак и станции в Гюмри

Сигнал о минировании аэропорта "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри поступил в МЧС Армении.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна.

Он рассказал, что как и в предыдущие разы поступило электронное письмо. В обеих локациях люди были эвакуированы, на месте работают саперы.

"В аэропорту сегодня и завтра не запланированы вылеты и прилеты", - сказал Костанян.

В последние дни в МЧС Армении неоднократно поступали сообщения о бомбах, заложенных в стратегически важных объектах, к примеру, в аэропорту и на станциях метро. Все они оказались ложными.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Şirak hava limanına bomba qoyulması barədə xəbər yayılıb

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