В мавзолее Хомейни президент Ирана был встречен протестом

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 1 мая на мероприятии в мавзолее аятоллы Хомейни президент Ирана Хасан Рухани был встречен протестом.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Tasnim.

Было отмечено, что во время выступления Хасан Рухани был встречен рабочими с резкой критикой. Рабочие скандировали такие лозунги, как "Сегодня ужасный день жизни рабочих" и пр. Было отмечено, что ответственность за все это несет правительство президента Гасана Рухани.