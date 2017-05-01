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    В мавзолее Хомейни президент Ирана был встречен протестом

    Рабочие скандировали лозунг Сегодня ужасный день жизни рабочих

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 1 мая на мероприятии в мавзолее аятоллы Хомейни президент Ирана Хасан Рухани был встречен протестом.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Tasnim.

    Было отмечено, что во время выступления Хасан Рухани был встречен рабочими с резкой критикой. Рабочие скандировали такие лозунги, как "Сегодня ужасный день жизни рабочих" и пр. Было отмечено, что ответственность за все это несет правительство президента Гасана Рухани. 

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