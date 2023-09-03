В массовом ДТП в Турции погибли трое, пострадали десятки человек

Три человека погибли и еще 45 получили ранения в результате столкновения трех автомобилей в районе Памуккале города Денизли на юго-западе Турции.

Три человека погибли и еще 45 получили ранения в результате столкновения трех автомобилей в районе Памуккале города Денизли на юго-западе Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, туристический автобус, следовавший из Муглы в Афьонкарахисар, врезался в микроавтобус, а затем в другой автомобиль. От силы удара автобус перевернулся. В результате инцидента погибло не менее трех человек, еще 45 получили с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшие больницы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства инцидента выясняются.