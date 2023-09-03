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В массовом ДТП в Турции погибли трое, пострадали десятки человек

В массовом ДТП в Турции погибли трое, пострадали десятки человек Три человека погибли и еще 45 получили ранения в результате столкновения трех автомобилей в районе Памуккале города Денизли на юго-западе Турции.
В регионе
3 сентября 2023 г. 02:44
В массовом ДТП в Турции погибли трое, пострадали десятки человек

Три человека погибли и еще 45 получили ранения в результате столкновения трех автомобилей в районе Памуккале города Денизли на юго-западе Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, туристический автобус, следовавший из Муглы в Афьонкарахисар, врезался в микроавтобус, а затем в другой автомобиль. От силы удара автобус перевернулся. В результате инцидента погибло не менее трех человек, еще 45 получили с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшие больницы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəncirvari yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 45 nəfər yaralanıb

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