В массовом ДТП на юге-востоке Москвы пострадали 15 человек

В массовом ДТП с пожарным автомобилем на юго-востоке Москвы пострадали до 15 человек.

В массовом ДТП с пожарным автомобилем на юго-востоке Москвы пострадали до 15 человек.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Количество пострадавших составляет 15 человек, среди них двое пожарных и ребенок. Одному из пострадавших помощь оказали на месте", - сказал собеседник агентства.

В основном у пострадавших ушибы и сотрясение мозга.

Одного из пожарных от удара при столкновении выбросило через лобовое стекло "Камаза". Сотрудники МЧС ехали на пожар, но на пересечении улицы Маршала Голованова с Новочеркасским бульваром столкнулись с электробусом и еще с четырьмя легковыми автомобилями.