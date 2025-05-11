МИД Ирана: Переговоры с США были сложными, но полезными

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана начался в столице Омана.

Очередные непрямые переговоры Ирана и США по ядерной программе Тегерана в Омане были сложными, но полезными для понимания позиций сторон.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в соцсети X.

"Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США завершен; сложные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей урегулирования разногласий", - написал он.

Багаи уточнил, что оманская сторона скоординирует следующий раунд консультаций и объявит о его проведении.

17:00

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана проходит в столице Омана.

Как передает Report, об этом сообщили иранские информационные агентства ISNA и Tasnim.

Отметим, что США и Иран провели три раунда переговоров при посредничестве Омана. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.