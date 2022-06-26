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В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые

В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые Несчастный случай произошел в грузинском Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.
В регионе
26 июня 2022 г. 22:48
В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые

Несчастный случай произошел в грузинском Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.

Как передает местное бюро Report, обрушился балкон на пятом этаже одного из жилых домов муниципалитета по улице Нариманова.

В результате погибли две женщины, одна из которых была беременна.

Еще двое пострадавших госпитализированы. Одного из них, 8-летнего мальчика, поместили в одну из больниц города Тбилиси.

На место происшествия привлечено большое количество полиции и скорой помощи.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Marneulidə binanın eyvanı uçub, ölən və xəsarət alanlar var

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