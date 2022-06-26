В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые

Несчастный случай произошел в грузинском Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.
Как передает местное бюро Report, обрушился балкон на пятом этаже одного из жилых домов муниципалитета по улице Нариманова.
В результате погибли две женщины, одна из которых была беременна.
Еще двое пострадавших госпитализированы. Одного из них, 8-летнего мальчика, поместили в одну из больниц города Тбилиси.
На место происшествия привлечено большое количество полиции и скорой помощи.
По факту ведется расследование.