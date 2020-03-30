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В Марнеули в полевой госпиталь помещены 12 человек с подозрением на коронавирус

В Марнеули в полевой госпиталь помещены 12 человек

В Тбилиси 7 пациентов ждут результатов теста на коронавирус

В созданный в Марнеульском районе Грузии полевой госпиталь поместили 12 пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

По его словам, в Тбилиси 7 пациентов ждут результатов теста на коронавирус.

Губернатор также прокомментировал недовольство населения Марнеули относительно оказания продовольственной помощи.

"Кампания помощи касается не всех. На сегодняшний день продовольственная помощь оказана 1 000 семьям из социально уязвимых групп. Помощь предназначается для определенной категории лиц", - отметил он. 

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