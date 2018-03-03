В Марнеули состоялся тренинг для представительниц этнических меньшинств

Тбилиси. 3 марта. REPORT.AZ/ В Марнеульском районе Грузии для представительниц этнических меньшинств прошел тренинг на тему "Практический курс сельскохозяйственной деятельности: начало и развитие бизнеса".
Как передает Грузинское бюро Report, на мероприятии, организованном представителем Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия от Квемо Картли Аязом Мамедовым приняли участие студенты, представительницы этнических меньшинств и заинтересованные темой лица.
Как сообщил Report А.Мамедов, целью мероприятия является оказание помощи представительницам этнических меньшинств, желающих заняться собственным бизнесом в области сельского хозяйства, промышленности, в торговле и отдельных сферах экономики. На этих тренингах женщинам дается подробная информация о теоретических и практических основах создания бизнеса.
Отметим, что в Марнеули проживают около 130 тысяч человек. 86,4 процентов из них составляют азербайджанцы.
News DepartmentАвтор новости
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