В Марнеули сократился риск распространения коронавируса

За последние 11-12 дней в Марнеули не выявлен риск распространения коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава ИВ района Заур Даргаллы.

По его словам, вчера в марнеульском селе Марадиси выявлен 1 случай заражения COVID-19: "Как и все жители села, заразившийся инфекцией находился на самоизоляции и ни с кем не общался. Последние показатели не должны никого расслаблять. Все граждане ежедневно должны соблюдать соответствующие указания. Все должны осознавать, что в первую очередь, ограничения применяются для их же блага и безопасности".

Отметим, что в Марнеули COVID-19 выявлен у 16 человек, 7 из которых уже выздоровели.