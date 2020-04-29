Наверх

В Марнеули сократился риск распространения коронавируса

В Марнеули сократился риск распространения коронавируса

За последние 11-12 дней в Марнеули не выявлен риск распространения коронавируса. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава ИВ района Заур Даргаллы.  

По его словам, вчера в марнеульском селе Марадиси выявлен 1 случай заражения COVID-19: "Как и все жители села, заразившийся инфекцией находился на самоизоляции и ни с кем не общался. Последние показатели не должны никого расслаблять. Все граждане ежедневно должны соблюдать соответствующие указания. Все должны осознавать, что в первую очередь, ограничения применяются для их же блага и безопасности".  

Отметим, что в Марнеули COVID-19 выявлен у 16 человек, 7 из которых уже выздоровели. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!