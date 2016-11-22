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    В Марнеули по инициативе проживающих там азербайджанцев открылся новый учебный центр - ФОТО

    Центр сыграет важную роль в изучении нашими соотечественниками грузинского языка и их интеграции в местное общество

    Марнеули. 22 ноября. REPORT.AZ/ В грузинском районе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, открылся современный учебный центр.

    Как сообщает грузинское бюро Report, центр, который начал действовать по инициативе проживающих в этом районе азербайджанцев, сыграет важную роль в изучении нашими соотечественниками грузинского языка и их интеграции в местное общество.

    Выступившие заявили о важности укрепления дружественных связей между нашими народами, расценили создание центра как знаменательное событие и отметили, что это послужит организации досуга подростков и молодежи. 

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