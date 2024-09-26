В Марнеули отметили День памяти павших в Отечественной войне

13:23

В Марнеули (Грузия) 26 сентября прошло мероприятие "Ваша память вечна, ваше имя бессмертно", посвященное памяти павших в Первой и Второй Карабахской войнах.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовал "Дом Азербайджана". Участники почтили память героев минутой молчания.

Организатор мероприятия Махаббат Иманов отметил, что Азербайджанская Армия освободила оккупированные земли, а Джавид Магеррамов из посольства Азербайджана подчеркнул важность Дня памяти для воспитания патриотизма и единства среди граждан.

Депутат Грузинского парламента Заур Даргаллы и другие в своих выступлениях отметили единство и героизм народа.

В Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается как День памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.