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В Марнеули отметили День памяти павших в Отечественной войне

В Марнеули отметили День памяти павших в Отечественной войне 13:23
В регионе
26 сентября 2024 г. 13:43
В Марнеули отметили День памяти павших в Отечественной войне

В Марнеули (Грузия) 26 сентября прошло мероприятие "Ваша память вечна, ваше имя бессмертно", посвященное памяти павших в Первой и Второй Карабахской войнах.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовал "Дом Азербайджана". Участники почтили память героев минутой молчания.

Организатор мероприятия Махаббат Иманов отметил, что Азербайджанская Армия освободила оккупированные земли, а Джавид Магеррамов из посольства Азербайджана подчеркнул важность Дня памяти для воспитания патриотизма и единства среди граждан.

Депутат Грузинского парламента Заур Даргаллы и другие в своих выступлениях отметили единство и героизм народа.

В Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается как День памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMarneulidə Vətən müharibəsi şəhidlərinin Anım Günü qeyd edilib

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