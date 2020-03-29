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В Марнеули и Болниси свыше 100 тыс. человек прошли медобследование

В Марнеули и Болниси свыше 100 тыс. человек прошли медобследование

В Марнеули и Болниси мобильные группы продолжают измерять температуру местных жителей. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили. 

По его словам, сегодня в Марнеули обследование прошли 8 994, а в Болниси - 6 393 человека: "В обоих муниципалитетах с помощью термоскрининга в общей сложности измерена температура 106 755 человек”.

В случае выявления высокой температуры, людей берут под медицинское наблюдение: "Жесткие ограничения уже дают результаты. Сегодня на улицах Марнеули и Болниси было очень мало людей", - добавил губернатор. 

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