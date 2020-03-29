В Марнеули и Болниси свыше 100 тыс. человек прошли медобследование

В Марнеули и Болниси мобильные группы продолжают измерять температуру местных жителей.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили.

По его словам, сегодня в Марнеули обследование прошли 8 994, а в Болниси - 6 393 человека: "В обоих муниципалитетах с помощью термоскрининга в общей сложности измерена температура 106 755 человек”.

В случае выявления высокой температуры, людей берут под медицинское наблюдение: "Жесткие ограничения уже дают результаты. Сегодня на улицах Марнеули и Болниси было очень мало людей", - добавил губернатор.