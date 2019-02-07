В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев обнаружена древняя могила

Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ В селе Агамамедли Марнеульского района Грузии обнаружена древняя могила.

Как сообщает грузинское бюро Report, могилу обнаружили местные жители в ходе проводимых земельных работ.

На территории побывали сотрудники Национального агентства по охране культурного наследия Грузии, были проведены соответствующие работы.

По словам сотрудников агентства, могила построена из каменных плит. Скорее всего, она относится к средним векам.

Территория была ограждена лентой. В ближайшие дни археологи откроют могилу и приступят к исследованиям.