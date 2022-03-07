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В Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих

В Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих В украинском городе Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих
В регионе
7 марта 2022 г. 23:48
В Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих

В украинском городе Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих

Как передает Report, об этом в социальной сети Facebook заявляет штаб Операции Объединенных сил.

"Российские войска в боях за "Город-герой Украины" несут колоссальные потери. Так, сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в руки воинов Объединенных сил попала документация противника с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Mariupolun müdafiəsi zamanı 40-a yaxın rus hərbçisi öldürülüb

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