В Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих

В украинском городе Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих

В украинском городе Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих

Как передает Report, об этом в социальной сети Facebook заявляет штаб Операции Объединенных сил.

"Российские войска в боях за "Город-герой Украины" несут колоссальные потери. Так, сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в руки воинов Объединенных сил попала документация противника с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.