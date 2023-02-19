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В Малатье произошло землетрясение

В Малатье произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Ешилюрт турецкого города Малатья.
В регионе
19 февраля 2023 г. 16:25
В Малатье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Ешилюрт турецкого города Малатья.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км. Природное явление было зафиксировано в 16:04 по бакинскому времени.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 40 642, пострадали 108 068 человек.

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