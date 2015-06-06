​В Малайзии произошло сильное землетрясение

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате землетрясения на востоке Малайзии два человека погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель спасательной службы штата Сабах, где были зафиксированы толчки, Аффенди Рамин.

По данным малайзийской стороны, в числе погибших - 12-летняя школьница из Сингапура, которая вместе с одноклассниками прибыла в этот горный курорт на каникулы. Ее родители вылетают в Малайзию для опознания. Кроме того, как сообщили спасатели, среди доставленных из высокогорья туристов ранения получили не менее 10 человек, состояние троих оценивается как тяжелое.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в штате Сабах в пятницу рано утром. Эпицентр подземного толчка находился в 19 км к северо-западу от города Ранау. Как отметили представители полиции страны, "значительный ущерб был нанесен расположенным в городе больнице, школе, полицейскому участку, а также нескольким жилым домам".