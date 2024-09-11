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В Малайзии отклонили ходатайство экс-премьера по делу о злоупотреблении властью

В Малайзии отклонили ходатайство экс-премьера по делу о злоупотреблении властью Апелляционный суд Малайзии отклонил запрос экс-премьера Мухиддина Яссина о пересмотре решения по делу о злоупотреблении властью.
В регионе
11 сентября 2024 г. 09:57
В Малайзии отклонили ходатайство экс-премьера по делу о злоупотреблении властью

Апелляционный суд Малайзии отклонил запрос экс-премьера Мухиддина Яссина о пересмотре решения по делу о злоупотреблении властью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bernama.

По его информации, было отклонено ходатайство о пересмотре решения предыдущей коллегии, которая восстановила против экс-премьера четыре обвинения в злоупотреблении властью на сумму 232,5 млн ринггитов (54 млн долларов). "Ходатайство о пересмотре отклоняется", приводит агентство слова судьи. Теперь экс-премьеру придется предстать перед судом по четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью.

Ранее коллегия из трех судей единогласно решила, что Высокий суд Куала-Лумпура совершил юридическую ошибку, признав обвинения несостоятельными и оправдав политика в 2023 году по четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью в отношении проектов, финансирование которых было выделено в рамках программы стимулирования его правительства.

Мухиддин Яссин является председателем Объединенной партии сынов земли Малайзии. Он занимал пост премьер-министра страны в 2020-2021 годах.

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Версия на английском языке Malaysia's ex-PM loses appeal in power abuse case

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