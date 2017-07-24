В Махачкале задержаны подозреваемые в похищении министра

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Махачкале задержаны двое местных жителей по подозрению в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 126 УК России (похищение человека организованной группой), пунктами "а", "б" части 3 статьи 163 УК России (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и частью 1 статьи 222 УК России (незаконный оборот оружия).

В соответствии с версией следствия, подозреваемые совершили похищение 20 июля, угрожая пострадавшему огнестрельным оружием. При передаче части выкупа в размере 30 млн рублей они были задержаны. Заложник был освобожден, в настоящий момент решается вопрос об аресте задержанных.