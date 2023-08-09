В Махачкале эвакуировали 150 человек из взорвавшегося дома

Около 150 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали из многоквартирного жилого дома в Советском районе Махачкалы, где произошел взрыв бытового газа.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что взрыв повредил 20 квартир.
11.50
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
"В результате взрыва газа [в жилом доме] по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей", - сказал собеседник агентства.