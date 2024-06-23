В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены

В Махачкале в результате нападения неизвестных один сотрудник полиции погиб, шестеро ранены.
Как передает Report, об этом заявили в министерстве внутренних дел республики Дагестан.
"В Махачкале, предварительно, один сотрудник полиции убит, шесть ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших, погибших нет.
Ранее в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что в результате перестрелки у синагоги в Дербенте пострадали сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что неизвестные нападавшие обстреляли синагогу из автоматического оружия.