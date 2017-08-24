В Махачкале произошло массовое отравление, 13 человек госпитализированы

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Более 20 человек обратились за медицинской помощью после посещения свадьбы в Махачкале, 13 из них госпитализированы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие 22 августа находились на свадьбе в банкетном зале "Розовый Фламинго" и употребляли блюда из курицы.

"На пищеблоке банкетного зала выявлены грубые нарушения требований к приему, хранению, соблюдению условий хранения, технологии изготовления продукции. К приготовлению пищи допускаются лица без медицинского обследования и медкнижек, отсутствует производственный контроль, не проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизации", — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Дагестану.

По факту возбуждено уголовное дело.