В Махачкале после посещения кафе госпитализированы 30 человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Махачкале после посещения кафе с признаками отравления госпитализирован 31 человек, включая 5 детей. Как уточняется, посетители кафе «Терем» заказывали мясо курицы, передает Report.

«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции выросло до 31 человека. Увеличение числа отравившихся связано с тем, что продажа заражённой курицы, несмотря на то что заведение закрыли, осуществлялась на вынос», — пояснили в региональном минздраве.