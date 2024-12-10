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В Махачкале из-за пожара в общежитии эвакуировали более 200 человек

В Махачкале из-за пожара в общежитии эвакуировали более 200 человек Более 200 человек эвакуировали в результате пожара в студенческом общежитии в Махачкале.
В регионе
10 декабря 2024 г. 10:22
В Махачкале из-за пожара в общежитии эвакуировали более 200 человек

Более 200 человек эвакуировали в результате пожара в студенческом общежитии в Махачкале.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС России по Дагестану.

"Поступило сообщение о пожаре в общежитии Дагестанского государственного педагогического университета имени Р. Гамзатова в Махачкале. Сотрудниками МЧС России эвакуированы 220 человек, из них двое были спасены. В результате происшествия жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание в комнате на втором этаже ликвидировано на площади 20 кв. м.

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Версия на азербайджанском языке Mahaçqalada yanğın baş verib, 200-dən çox insan təxliyə edilib

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