В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Махачкале и Каспийске.

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Махачкале и Каспийске.

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан.

Режим КТО действует с 05:35 (06:35 - бакинское время) в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. О причинах его введения не отмечается. "Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом", - сказал представитель ФСБ.

В период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, сообщила ФСБ. О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.