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В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции 

В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции  Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Махачкале и Каспийске.
В регионе
31 марта 2024 г. 07:10
В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции 

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Махачкале и Каспийске.

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан.

Режим КТО действует с 05:35 (06:35 - бакинское время) в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. О причинах его введения не отмечается. "Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом", - сказал представитель ФСБ.

В период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, сообщила ФСБ. О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.

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Версия на азербайджанском языке Mahaçqala və Kaspiyskdə antiterror əməliyyatı rejimi tətbiq edilib

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