В Махачкале два человека пострадали в результате стрельбы из дробовика

Мужчина, который ходил по улицам Махачкалы с дробовиком, стал участником конфликта, после которого с ранениями и переломами госпитализированы два человека.

Мужчина, который ходил по улицам Махачкалы с дробовиком, стал участником конфликта, после которого с ранениями и переломами госпитализированы два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"По полученной информации, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, после конфликта 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени направлен в центральную больницу. Также в лечебное учреждение доставили еще одного мужчину с переломом челюсти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Личность стрелявшего установлена, принимаются меры к его задержанию.