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В Махачкале госпитализированы с отравлением 22 ребенка и двое взрослых

В Махачкале госпитализированы с отравлением 22 ребенка и двое взрослых Среди них 22 несовершеннолетних
В регионе
9 марта 2021 г. 12:08
В Махачкале госпитализированы с отравлением 22 ребенка и двое взрослых

Свыше 20 человек госпитализировали в Махачкале с признаками пищевого отравления. Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Минздраве Дагестана.

"Информация об отравлении 24 жителей г. Махачкалы соответствует действительности, из них 22 - дети. Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет. Причины отравления выясняются.

"О причинах отравления говорить пока рано. Специалистами рассматриваются разные версии", - сказали в министерстве.

Это уже четвертое массовое отравление в Дагестане в 2021 году. В январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно.

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