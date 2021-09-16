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В Махачкале 19 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества

В Махачкале 19 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 19 учеников госпитализировали, трое находятся в реанимации.
В регионе
16 сентября 2021 г. 15:21
В Махачкале 19 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества

Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 19 учеников госпитализировали, трое находятся в реанимации.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, всего 24 пострадавших, 19 были госпитализированы. Предварительная причина - перцовый баллончик, распыленный девятиклассником", - уточнил представитель городской администрации, добавив, что на месте находятся врио заместителя мэра Эмилия Раджабова и начальник управления образования города.

По его словам, среди пострадавших ученики 2-го, 5-го, 9-10-х классов, а также один педагог. "В реанимации трое, потому что им необходим кислород, но их состояние удовлетворительное", - добавил представитель мэрии Махачкалы.

На месте работает оперативная группа. "Выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заявили в Следственном комитете России по региону.

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