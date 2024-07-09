В Махачкале 140 участников беспорядков в аэропорту находятся под стражей

В Махачкале 140 человек, принявшие участие в беспорядках в аэропорту, находятся под стражей, более 1 тыс. человек привлечены к административной ответственности.

В Махачкале 140 человек, принявшие участие в беспорядках в аэропорту, находятся под стражей, более 1 тыс. человек привлечены к административной ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

"После событий в аэропорту 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах, <…> все сидят законно <…>, 1,2 тыс. человек привлечены к административной ответственности", - сказал Магомедов.