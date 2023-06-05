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В Магнитогорске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге военкомата с помощью фейерверков

В Магнитогорске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге военкомата с помощью фейерверков В Магнитогорске задержали мужчину по обвинению в попытке поджечь военный комиссариат с помощью фейерверков.
В регионе
5 июня 2023 г. 12:07
В Магнитогорске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге военкомата с помощью фейерверков

В Магнитогорске задержали мужчину по обвинению в попытке поджечь военный комиссариат с помощью фейерверков.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 26-летнего жителя Магнитогорска задержали сотрудники ФСБ. По версии следователей, 3 июня 2023 года в 03:30 молодой человек в 30 метрах от здания военного комиссариата, расположенного на улице Дружбы, запустил фейерверк из 20 зарядов. Подозреваемый рассчитывал, что его действия помогут спровоцировать пожар, однако этого так и не произошло, поэтому он скрылся с места.

Через какое-то время личность злоумышленника была установлена, после чего его задержали. Выяснилось, что молодой человек также может быть причастен к поджогу на железнодорожном перегоне "Магнитогорск-Грузовой-Куйбас". В ночь с 24 на 25 мая 2023 года на этом участке дороги полностью сгорели два релейных шкафа. Рядом с ними нашли бутылку с неизвестной жидкостью и перцовый баллончик.

Следователи предполагают, что подозреваемый действовал согласно инструкциям куратора Легиона "Свобода России", с которым они переписывались в мессенджере.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

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