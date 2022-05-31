В МАГАТЭ заявили, что Иран значительно наращивает объемы обогащенного урана

Иран обогатил 43,1 кг урана до уровня 60%.
По его данным, около 50 кг урана достаточно для создания ядерного оружия при уровне обогащения до 90%.
Как сообщило Австрийское агентство печати, запасы обогащенного урана в Иране в более чем 18 раз превышают максимальный объем, допустимый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так, к середине мая эти запасы оценивались в 3 809,3 кг. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года лимит запасов составляет 202,8 кг. Иран начал значительно отклоняться от параметров соглашения 2015 года после выхода США из СВПД в 2018 году.