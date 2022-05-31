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В МАГАТЭ заявили, что Иран значительно наращивает объемы обогащенного урана

В МАГАТЭ заявили, что Иран значительно наращивает объемы обогащенного урана Иран обогатил 43,1 кг урана до уровня 60%.
В регионе
31 мая 2022 г. 08:39
В МАГАТЭ заявили, что Иран значительно наращивает объемы обогащенного урана

Иран обогатил 43,1 кг урана до уровня 60%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, ссылаясь на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщило агентство DPA.

По его данным, около 50 кг урана достаточно для создания ядерного оружия при уровне обогащения до 90%.

Как сообщило Австрийское агентство печати, запасы обогащенного урана в Иране в более чем 18 раз превышают максимальный объем, допустимый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так, к середине мая эти запасы оценивались в 3 809,3 кг. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года лимит запасов составляет 202,8 кг. Иран начал значительно отклоняться от параметров соглашения 2015 года после выхода США из СВПД в 2018 году.

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Версия на азербайджанском языке AEBA İranın 40 kq-dan çox zənginləşdirilmiş uran topladığını öyrənib

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