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В Магаданской области начали эвакуацию пассажиров после жесткой посадки Ми-8

В Магаданской области начали эвакуацию пассажиров после жесткой посадки Ми-8 Медицинская бригада добралась до пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Магаданской области.
В регионе
14 марта 2024 г. 12:46
В Магаданской области начали эвакуацию пассажиров после жесткой посадки Ми-8

Медицинская бригада добралась до пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Магаданской области.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС губернатор Сергей Носов.

"Несмотря на сложнейшие погодные условия, пилоты "Авиации Колымы" смогли посадить вертолеты близ места происшествия. На нашем борту была медицинская бригада. Она добралась до пострадавших и оказывает необходимую помощь. Пассажиров аварийного рейса сейчас эвакуируют в Эвенск. После осмотра в больнице их доставят в Магадан", - рассказал Носов.

Ранее губернатор уточнил, что вертолет, совершивший жесткую посадку, принадлежит компании "Дальнереченск авиа". Он выполнял рейс по заказу Омолонской горнорудной компании. На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, один из членов экипажа погиб, один - получил травмы средней тяжести, третий получил тяжелые травмы.

По данным ГУ МЧС России по Магаданской области, вертолет совершил жесткую посадку в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципального округа Магаданской области в 75 км севернее поселка Эвенск.

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