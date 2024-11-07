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В Магадане при пожаре погибли четыре человека, включая троих детей

В Магадане при пожаре погибли четыре человека, включая троих детей Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Магадане.
В регионе
7 ноября 2024 г. 05:20
В Магадане при пожаре погибли четыре человека, включая троих детей

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Магадане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, 7 ноября в 09:37 (02:37 по бакинскому времени) на линию "112" поступила информация о пожаре в квартире, расположенной на пятом этаже дома №65 на улице Речной в Магадане. В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1991 года рождения и трех малолетних детей возрастом от 6 до 10 лет", - рассказали в управлении.

На место происшествия выехали руководители следственного управления и следственного отдела по Магадану. Следователем по особо важным делам следственного отдела по Магадану при участии и.о. руководителя отдела криминалистики проводится осмотр места пожара.

Обстоятельства, приведшие к гибели людей, выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Maqadanda baş vermiş yanğında 3 uşaq daxil olmaqla 4 nəfər həlak olub

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