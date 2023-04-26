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В мае в Польше откроется центр обслуживания украинских Leopard 2

В мае в Польше откроется центр обслуживания украинских Leopard 2 Центр обслуживания танков Leopard 2, которые Украина получила от союзников, заработает в следующем месяце в Польше. Танки будут ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy в Гливице.
В регионе
26 апреля 2023 г. 17:13
В мае в Польше откроется центр обслуживания украинских Leopard 2

Центр обслуживания танков Leopard 2, которые Украина получила от союзников, заработает в следующем месяце в Польше. Танки будут ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy в Гливице.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, создание базы для Leopard 2 поспособствует появлению новых рабочих мест в Гливице. Завод не случайно избрали для создания центра. Предприятие в течение 20 лет обслуживает и ремонтирует танки Leopard 2A4. Здесь же упомянутую технику модернизируют до модели 2PL.

Испания 23 апреля сообщила, что отправила для ВСУ 6 танков, еще 4 Leopard 2 доставят после ремонта "как можно скорее".

Дания и Нидерланды пообещали отправить в Украину 14 танков. Их планируют доставить в начале 2024 года.

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Версия на английском языке Ukraine’s Leopard 2 maintenance center to open in Poland in May

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