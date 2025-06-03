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В Люберцах двое мужчин подорвались на самодельной взрывчатке

В Люберцах двое мужчин подорвались на самодельной взрывчатке Двое мужчин подорвались в Люберцах (Московская область) на самодельной взрывчатке. Вещества для ее изготовления были приобретены на маркетплейсе.
В регионе
3 июня 2025 г. 12:16
В Люберцах двое мужчин подорвались на самодельной взрывчатке

Двое мужчин подорвались в Люберцах (Московская область) на самодельной взрывчатке. Вещества для ее изготовления были приобретены на маркетплейсе.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В результате происшествия пострадали двое молодых парней - 21 и 24 года. Один из них заинтересовался собственным производством взрывчатого вещества и приобрел на Wildberries различные компоненты для взрывчатки. Во время встречи с другом эта смесь сдетонировала", - сказал он.

По его словам, в результате взрыва мужчины получили различные травмы и были госпитализированы. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.

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