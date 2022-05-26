В Лондоне проходит "Форум реконструкции Украины"

Двухдневный "Форум реконструкции Украины" (26-27 мая) проходит в Лондонской школе экономики в Великобритании.

Двухдневный "Форум реконструкции Украины" (26-27 мая) проходит в Лондонской школе экономики в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Работа, которую мы сейчас организовываем в Лондоне – это все для того, чтобы объединить людей, которые сегодня уже работают над планом реконструкции: чтобы люди и в Украине, и за рубежом сегодня начали работать вместе", – пояснил он свои ожидания накануне встречи в кулуарах организованного Фондом Пинчука Украинского завтрака в Давосе в четверг.

Рашкован отметил, что очень важно разделять вопросы, так как Украине необходимо много разной помощи.

По его словам, одна из них – это гуманитарная помощь, помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам, людям, которые живут на фронтовой линии, и во многом она заключается в обеспечении деньгами и местами проживания, военная помощь, санкции в отношении РФ и т.д.

"Нам нужно разблокировать порты: это приведет нас к возможности продажи и экспорта 20 млн тонн зерна прошлых лет, а мы говорим еще о новом урожая. Как только мы сможем разблокировать, поверьте, вопросов по поводу курса (гривни) у вас не будет. Потому, что придет валютная выручка в страну, которая сейчас нам очень сильно нужна. Это не только вопрос ВВП, это вопрос в том числе и ликвидности, и платежного баланса", – пояснил он.

Рашкован добавил, что отдельным блоком стоит обеспечение краткосрочных ресурсов для покрытия дефицита госбюджета – 5 млрд на месяц, 15 млрд на три месяца и 30 млрд долларов до конца года.

По его словам, работа над послевоенной программой для Украины начинается и в МВФ.