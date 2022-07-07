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В Лондоне опровергли информацию о задержании британского дипломата в Иране

В Лондоне опровергли информацию о задержании британского дипломата в Иране МИД Великобритании опроверг информацию о задержании заместителя посла в Тегеране Джайлза Уитакера.
В регионе
7 июля 2022 г. 10:58
В Лондоне опровергли информацию о задержании британского дипломата в Иране

МИД Великобритании опроверг информацию о задержании заместителя посла в Тегеране Джайлза Уитакера.

Как передает Report, представитель внешнеполитического ведомства в интервью Sky News назвал "необоснованными" сообщения в иранских СМИ о задержании британского дипломата.

Напомним, что ранее агентство Farsnews распространило информацию, что заместитель посла в Тегеране Джайлз Уитакер и несколько дипломатов были задержаны Корпусом стражей исламской революции (СЕПАХ) по подозрению в шпионаже, когда собирали пробы почв в пустыне в провинции Керман.

Разведслужба Корпуса распространила соответствующий видеоролик.

"Зампосла Великобритании с семьей посетил пустыню Шахдад в качестве туриста, однако из видео стало понятно, что они собирали образцы почвы", - отмечалось в информации.

Кроме того было отмечено, что был задержан и польский ученый Матсьен Валчак, который также посетил пустыню Шахдад как турист.

Указанная территория считается закрытой зоной, так как в этом районе проходят испытания баллистических ракет.

По информации среди задержанных также находится советник по вопросам культуры посольства Австрии в Тегеране. Она собирала пробы почвы в Дамганском районе иранской провинции Семнан.

Иранская сторона заявила, что посетить указанные территории можно, имея разрешение.

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Версия на английском языке ФотоUK's deputy ambassador to Iran detained in Tehran on espionage charges
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyanın İrandakı səfirinin müavinin saxlanılmasının səbəbi məlum olub

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