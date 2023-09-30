В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм, вследствие которой часть города с четверга остается без водоснабжения.

Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм, вследствие которой часть города с четверга остается без водоснабжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в своем Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

Подачу воды планируют восстановить к вечеру.

"Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования", - написала она.

По ее данным, работы на месте аварии продолжались в ночь на субботу, аварийные бригады пытались добраться до поврежденной части водовода, но происходил обвал грунта, поэтому пришлось еще ограничить подачу холодной воды на три часа на юго-западную и северо-западную котельные, не допустив их остановки.