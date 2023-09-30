О нас

В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм, вследствие которой часть города с четверга остается без водоснабжения.
В регионе
30 сентября 2023 г. 10:54
В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм, вследствие которой часть города с четверга остается без водоснабжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в своем Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

Подачу воды планируют восстановить к вечеру.

"Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования", - написала она.

По ее данным, работы на месте аварии продолжались в ночь на субботу, аварийные бригады пытались добраться до поврежденной части водовода, но происходил обвал грунта, поэтому пришлось еще ограничить подачу холодной воды на три часа на юго-западную и северо-западную котельные, не допустив их остановки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Армянский депутат: Обсуждается вопрос отключения российских телеканалов в стране
Армянский депутат: Обсуждается вопрос отключения российских телеканалов в стране
30 сентября 2023 г. 11:19
В Кыргызстане арестован активист по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам
В Кыргызстане арестован активист по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам
30 сентября 2023 г. 10:44
МИД Британии: Ряд европейских стран могут сократить помощь Украине
МИД Британии: Ряд европейских стран могут сократить помощь Украине
30 сентября 2023 г. 10:32
В Турции автобус перевернулся, шесть человек погибли, 35 ранены
В Турции автобус перевернулся, шесть человек погибли, 35 ранены
30 сентября 2023 г. 10:20
На севере Бурятии с рельсов сошел локомотив грузового поезда
На севере Бурятии с рельсов сошел локомотив грузового поезда
30 сентября 2023 г. 09:19
Два человека погибли в результате падения самолета в Казахстане
Два человека погибли в результате падения самолета в Казахстане
30 сентября 2023 г. 09:06
Туркменистан пригласил ФРГ к разработке Каспийского шельфа и участию в газовых проектах
Туркменистан пригласил ФРГ к разработке Каспийского шельфа и участию в газовых проектах
30 сентября 2023 г. 08:13
Илон Маск принял приглашение Эрдогана принять участие в TEKNOFEST
Илон Маск принял приглашение Эрдогана принять участие в TEKNOFEST
30 сентября 2023 г. 02:09
Россия и Иран намерены подписать в ноябре меморандум о сотрудничестве между ОЭЗ
Россия и Иран намерены подписать в ноябре меморандум о сотрудничестве между ОЭЗ
29 сентября 2023 г. 19:18
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана по беспилотникам
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана по беспилотникам
29 сентября 2023 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi