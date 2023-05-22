В Липецке эвакуировали студентов и преподавателей вуза из-за угрозы минирования

Студентов и преподавателей эвакуировали из зданий Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) из-за угрозы минирования.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале вуза.
"Есть угроза минирования. Объявлена эвакуация из университета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тревога не является учебной, все студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза должны покинуть территорию университета.
На прошлой неделе в ЛГТУ также несколько раз объявлялась эвакуация из-за угрозы минирования.